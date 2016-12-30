МИД предложил Путину выслать 35 американских дипломатов

Лавров подчеркнул, что «выходки» США не должны остаться без ответа. По словам министра, предложение выдворить американцев было внесено МИД совместно с «коллегами из других ведомств».

Также министр заявил, что Путину предложили запретить дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице. «Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», - отметил Лавров.