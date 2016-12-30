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МИД предложил Путину выслать 35 американских дипломатов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что МИД предложил президенту Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США и четырех дипломатов из генконсульства Штатов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что «выходки» США не должны остаться без ответа. По словам министра, предложение выдворить американцев было внесено МИД совместно с «коллегами из других ведомств».
Также министр заявил, что Путину предложили запретить дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице. «Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», - отметил Лавров.
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