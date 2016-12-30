МИД опроверг закрытие американской школы в Москве в ответ на санкции

«Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», - написала Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в ответ на санкции, введённые США, в Москве прекратит работу англо-американская школа. По данным собеседника телеканала, сотрудникам американского посольства в России также запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.