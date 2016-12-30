Чиновники хотят избежать 2017 года

«Коммерсант» пишет, что к столетию российской революции страна пришла «в нереволюционном настроении»: и власть, и бизнес, и общество хотят пропустить 2017 год. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Как отмечает издание, большинство бесед журналистов с представителями власти и бизнеса проходили по одному сценарию. «Как только речь заходит о наступающем 2017 годе, собеседники пожимают плечами и обычно переводят разговор на 2018, 2019, 2020 годы, в которых все, кажется, более или менее определено», - пишет «Коммерсант».

По мнению газеты, 2017 год будет непростым для всех, кто хочет каких-либо реформ. В частности, для Алексея Кудрина , который должен представить президентскую предвыборную стратегию на 2018 год уже к апрелю.

Исходя из данных Росстата , экономическая неопределенность стала в уходящем году главным фактором риска для российских компаний – она беспокоит более 55 процентов предпринимателей. «Но в 2017 году ожидаемый ответ власти на этот вопрос: «Да вы подождите год, и дальше-то все будет хорошо!». Подождать - значит не торопиться с новыми проектами и инвестициями: скорее всего, надежды на инвестиционный рост в 2017 году тщетны», - поясняет газета.

В то же время «Коммерсант» отмечает, что в неопределенности 2017 года есть и плюсы. По мнению издания, прошедший год доказал, что на пути почти любого радикального начинания «будут установлены невидимые, но эффективные барьеры». Газета приводит в пример «закон Яровой» и называет его «пока словами», а также отмечает, что «атака патриотов» на культурном фронте» в основном выражается в том, что «военно-патриотические блокбастеры снимаются режиссерами все больше в расчете на успехи в мировом прокате».