Трамп встретится со спецслужбами США из-за санкций против РФ

«Настало время для нашей страны двигаться вперед к чему-то большему и лучшему. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа на следующей неделе я встречусь с руководством разведывательного сообщества для того, чтобы быть в курсе этой ситуации», - написал Дональд Трамп о своем решении.

До этого, 29 декабря, Барка Обама, который все еще занимает пост президента США, ввел новые санкции против России якобы из-за того, что со стороны РФ в процессе президентских выборов происходили кибератаки на избирательную систему США. Согласно постановлению Обамы, 35 российских дипломатов должны покинуть США в течение трех дней. Также был закрыт доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде.

Однако по версии экспертов существует большая вероятность, что Трамп после официального вступления в должность президента США может отменить последний указ Барака Обамы о высылке российских дипломатов. Сам же Трамп в свое время на вопросы о расширении санкций против РФ призвал американцев оставить споры и «заняться своей жизнью».