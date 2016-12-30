Установлена непричастность РФ к результатам выборов в США

Организация WikiLeaks опубликовала информацию о том, что Россия действительно не оказывала никакого влияния на президентские выборы в США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».

Так, по словам WikiLeaks, которая опубликовала информацию на странице в Twitter , доказательств причастности российских хакеров к взлому системы и оказанию влияния на систему подсчета голосов в США просто нет.

«Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств», - отметила организация на странице в соцсети. Помимо этого, представители WikiLeaks не преминули отметить, что решение нынешнего президента США Брака Обамы о высылке из Америки 35 российских дипломатов по сути своей нарушение Венской конвенции.