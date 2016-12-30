СМИ: РФ предприняла первые ответные меры на новые санкции

Россия уже начала принимать ответные меры на новые санкции США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее, 29 декабря в четверг, власти США ввели ряд санкций в отношении разведслужб и частных лиц из РФ. К тому же было объявлено о высылке 35 российских дипломатов с территории Америки в течении трех дней. Их ныне действующий президент США Барак Обама назвал "работниками российской разведки", но при этом он никак не подтвердил свои слова.

Кремль уже отреагировал на выпады Белого дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в РФ "категорически не согласны с какими-либо беспочвенными утверждениями, обвинениями", а также пообещал, что власти России примут ответные меры.

Чуть позже «американский представитель», на которого ссылается зарубежный телеканал, сообщил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие англо-американской школы в столице России "для американцев и иностранцев". Известно, что туда ходили учиться дети сотрудников посольств Канады, Британии и США.