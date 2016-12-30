Кремль подготовил ответ на новые санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление об ответных мерах США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».

Ранее пока еще действующий президент США Барак Обама назвал 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата. По его решению, все они должны покинуть Америку в течении трех дней.

Такой резкий шаг в отношении России глава правительства США объяснил якобы вмешательством страны в ход президентских гонок, итогом которых оказалась победа Дональда Трампа

"Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях", - заверил Песков журналистов. При этом пресс секретарь не преминул отметить, что "какой-то поспешности здесь нет".