WikiLeaks установили непричастность России к результатам выборов в США

Известная своими разоблачениями организация WikiLeaks сообщила, что Россия никак не влияла на итоги президентских выборов в США. Специалисты WikiLeaks установили, что доказательства причастности российских хакеров к атаке на систему подсчета голосов отсутствуют.

«Распоряжения Обамы не распространяются на WikiLeaks. Это касается и взлома системы учета голосов, в пользу которому нет никаких доказательств», ­— гласит сообщение в Twitter.

Obama's Exec Order does not cover WikiLeaks. It covers hacking of voting machines--for which there is no evidence. https://t.co/KeHe0CPwhc

— WikiLeaks (@wikileaks) December 29, 2016 Также в своем микроблоге WikiLeaks отмечает, что решение Барака Обамы о высылке из страны 35 российских дипломатов является нарушением Венской конвенции.