Сенаторы Грэм и Маккейн готовят законопроект о новых санкциях против России

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм Джон Маккейн разрабатывают законопроект о новых санкциях в отношении России. Об этом Грэм заявил в интервью телеканалу CNN.

Так, Грэм раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за его скептическое отношение к заявлениям американских спецслужб о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, а также выразил надежду на то, что после запланированного на пятницу, 6 января, спецбрифинга разведки по «российским хакерам» республиканец изменит свою позицию.

«Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы», — заявил Грэм.

При этом он не раскрыл суть новых санкций.

Ранее член палаты представителей от демократов Адам Шифф заявил, что вместе с Грэмом и Маккейном выступает за введение новых санкций против России.