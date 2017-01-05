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Сенаторы Грэм и Маккейн готовят законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн разрабатывают законопроект о новых санкциях в отношении России. Об этом Грэм заявил в интервью телеканалу CNN.
Так, Грэм раскритиковал избранного президента США Дональда Трампа за его скептическое отношение к заявлениям американских спецслужб о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, а также выразил надежду на то, что после запланированного на пятницу, 6 января, спецбрифинга разведки по «российским хакерам» республиканец изменит свою позицию.
«Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы», — заявил Грэм.
При этом он не раскрыл суть новых санкций.
Ранее член палаты представителей от демократов Адам Шифф заявил, что вместе с Грэмом и Маккейном выступает за введение новых санкций против России.
29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы.
Адам Шифф Барак Обама Джон Маккейн Линдси Грэм Еще 1 тег
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