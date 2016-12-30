Десять главных законодательных инициатив 2016 года

Бюджет Госдума за этот год приняла более 500 законов, при этом 400 из них в свою последнюю — весеннюю — сессию приняли депутаты шестого созыва. Какие документы оказались наиболее заметными и резонансными, разбирались «Известия».

9 декабря Госдума приняла основной финансовый документ — закон о федеральном бюджете на 2017–2019 годы. Документ имеет четкую социальную направленность.

Повышение МРОТ

Поправки в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» принимались в этом году дважды. Первый раз МРОТ был повышен до 7,5 тыс. рублей с 1 июля 2016 года, второй — до 7,8 тыс. рублей с 1 июля 2017 года. Повышение затронет 930 тыс. человек, 70% из которых — бюджетники. Единовременная выплата пенсионерам

11 ноября был принят закон о единовременной выплате в­ размере 5 тыс. рублей, которую пенсионеры (в том числе военные) получат в течение января. В 2017 году пенсии будут проиндексированы на уровне фактической инфляции за 2016 год.

Также утверждено постепенное повышение пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих. К 2032 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Детский отдых и туризм

​​​​​​​ 21 декабря ГД приняла закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья. Закон предусматривает создание реестра детских лагерей, обязывает соблюдать требования к порядку прохождения туристских маршрутов несовершеннолетними, а также уведомлять о них МЧС

Кроме того, 19 февраля был принят закон, который повысил требования и ответственность участников туристического рынка, а также усилил правовую защиту туристов, выезжающих за пределы страны. Будет сформирован фонд персональной ответственности, средства которого предназначены для возмещения туристам ущерба от неисполнения туроператором своих обязательств. ЖКХ

В течение года был принят ряд законов в сфере ЖКХ. Так, с 1 января 2017 года поставщики услуг ЖКХ, допустившие ошибки в счетах, обязаны будут компенсировать потребителям 50% сверх излишне начисленной суммы.

Введены штрафы в пользу потребителей за холод в квартирах, недостаточно горячую воду и затягивание сроков ее отключения летом.

Превышение норм потребления воды, электричества и тепла на общедомовые нужды в многоквартирном доме с нового года будет оплачивать управляющая компания. Жителей обязали предъявлять претензии сначала в свою управляющую компанию и только потом в Государственную жилищную инспекцию — иначе они не будут рассматриваться.

«Пакет Яровой»

24 июня Госдума приняла пакет антитеррористических законов, внесенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым . Операторов связи, собственников мессенджеров и соцсетей обязали хранить информацию о пользователях. Также компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования электронных сообщений.

Отдельный блок поправок регулирует деятельность так называемых миссионеров. Им запрещено посягать на личность, права и свободы граждан и принуждать их к разрушению семьи, склонять к самоубийству, препятствовать получению образования и побуждать к отказу от исполнения гражданских обязанностей.

Закон закрепляет в УК РФ новый состав преступления — «международный терроризм» и устанавливает ответственность за него, а также за публичные призывы к терроризму или его оправдание, участие в террористической организации, несообщение о подготовке или совершении терактов. Новая статья УК вводит наказание за склонение к совершению массовых беспорядков. При этом возрастной порог за умышленный терроризм понижается до 14 лет. Кадастровая оценка недвижимости

В апреле 2016 года в ходе ежегодной «прямой линии» с гражданами России президент Владимир Путин высказался в поддержку введения государственной кадастровой оценки недвижимости. Частные компании, которые занимаются этой работой сейчас, фактически не несут за нее ответственность, заявил президент.

После принятия закона «О государственной кадастровой оценке» с 1 января 2017 года ею займутся государственные бюджетные учреждения. Вскоре все граждане — собственники недвижимости перейдут на оплату налога на нее исходя из кадастровой — близкой к рыночной — стоимости, а не инвентаризационной, как прежде.

Также определен статус машино-мест: они стали полноценной недвижимостью, теперь их можно покупать и в ипотеку. Соответствующие изменения в Гражданском кодексе РФ появились в июле благодаря 315-ФЗ.

Смягчение уголовной ответственности

В июле Госдума поддержала поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вводят судебный штраф в качестве меры ответственности. Штраф, по сути, не является ни административным, ни уголовным взысканием, а потому и не влечет негативных последствий в виде судимости.

Произошла и реформа суда присяжных: состав коллегии в областных судах с 1 января 2017 года сократится с 12 до восьми человек, а с 1 июня 2018 года усеченные — из шести человек — коллегии присяжных появятся в районных судах. Последние смогут разбирать дела по семи статьям УК, например об убийствах без отягчающих обстоятельств (и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего). Для этого законодатель исправил УПК и закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ».

Коллекторов ввели в правовое поле

Под конец весенней сессии Госдума приняла закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Документ запрещает коллекторам звонить должникам чаще одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Личные встречи допустимы раз в неделю. При этом общение ограничено и по времени: оно запрещено с 20.00 до 9.00 в выходные дни, с 22.00 до 8.00 в будние дни. Сами коллекторы должны войти в специальный госреестр, вести который будет Федеральная служба судебных приставов. Новые правила ОСАГО

​​​​​​​С 1 января 2017 года страховые компании обяжут продавать электронные полисы ОСАГО, раньше эта работа велась в добровольном порядке. Для этого законодатель скорректировал закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Кроме того, Госдума установила, что страховщик вправе не учитывать результаты независимой технической экспертизы, заказанной потерпевшим, если до этого он не представил автомобиль для осмотра и экспертизы в согласованные даты.