Путин поручил пригласить детей высланных из США российских дипломатов на елку в Кремль

Президент России Владимир Путин поручил пригласить детей всех сотрудников российских загранучреждений, высланных из США по решению администрации Барака Обамы , на новогоднюю елку в Кремль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее сообщалось, что самолет с высланными из США дипломатами приземлился в Москве. В прошлый четверг уходящая администрация Барака Обамы в США ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшее ГРУ Генштаба ВС РФ , а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли для россиян доступ на посольские базы отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Свои карательные меры Вашингтон связывал с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых администрация Обамы обвиняет Россию. В Москве эти инсинуации решительно отвергают. Что же касается ответных мер, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на них, но не станет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера. Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". "Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", - добавил президент России.

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