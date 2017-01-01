Дети высланных из США российских дипломатов будут приглашены на елку в Кремль

Дети российских дипломатов, вынужденно покидающих США из-за американских санкций, получат приглашения на новогодние праздники в Кремле. Посол России в США Сергей Кисляк сообщил об этом в субботу, выступая на приеме по случаю Нового года для сотрудников и гостей дипмиссии. По традиции наступление Нового года отмечалось по московскому времени, опережающему вашингтонское на восемь часов.

"Хотел бы рассказать, что все дети, возвращающиеся домой (из-за санкций), приглашены на новогодние елки в Кремль", - заявил посол.

За россиянами, оказавшимися в крайне сложной ситуации помимо всего прочего, из-за того, что американцы дали им на сборы трое суток под самые праздники, в Вашингтон уже прибыл самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ. Вылет спецборта в Москву назначен на ранее утро 1 января по времени восточного побережья США. Американские санкции и российский ответ

Свои карательные меры Вашингтон связывал с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых администрация Обамы обвиняет Россию. В Москве эти инсинуации решительно отвергают. Что же касается ответных мер, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на них, но не станет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера. Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники". "Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль", - добавил президент России.

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