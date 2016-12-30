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Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфорт
Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов принесут американским властям дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение уходящей администрации демократов.
Песков пообещал "адекватные санкции", которые "нанесут существенный дискомфорт американской стороне".
"Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях", - сказал Песков журналистам.
Одновременно он заметил, что "какой-то поспешности здесь нет".
В четверг вечером США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата - им предписано покинуть страну в течение трех дней.
Свое решение администрация Барака Обамы объясняет якобы имевшим место вмешательством России в ход президентской гонки, победителем которой стал республиканец Дональд Трамп.
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