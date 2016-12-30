Кремль: ответные меры РФ принесут США дискомфорт

Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов принесут американским властям дискомфорт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя решение уходящей администрации демократов.

Песков пообещал "адекватные санкции", которые "нанесут существенный дискомфорт американской стороне".

"Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях", - сказал Песков журналистам.

Одновременно он заметил, что "какой-то поспешности здесь нет".

В четверг вечером США объявили 35 сотрудников российского посольства персонами нон грата - им предписано покинуть страну в течение трех дней.