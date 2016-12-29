США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты ввели против России новые санкции. Соответствующий указ подписал американский президент Барак Обама . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в публикации, речь идет об ограничениях в отношении шести человек и пяти юридических лиц, включая ФСБ . Также в Минфине США отметили, что были закрыты российские посольства в Мэриленде и Нью-Йорке, так как, по мнению американских властей, они использовались для разведывательных целей.

28 декабря сообщалось, что Барак Обама объявит о введении дополнительных антироссийских санкций в связи с предполагаемой причастностью Москвы к хакерским атакам на государственные структуры США. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными».