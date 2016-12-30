США закрыли «дачи» российских дипломатов

Введение администрацией США ограничительных мер в отношении российских дипломатов по обвинению властей РФ в кибератаках и притеснении американских дипломатов стало одним из наиболее резких шагов в отношениях между двумя странами даже с учетом периода холодной войны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ ФСБ , за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств американская сторона не привела.

Российские власти уже пообещали, что примут ответные "адекватные меры".

Запрет доступа

Практика высылки дипломатов по обвинению в "осуществлении деятельности, несовместимой со статусом дипломата", под которой, как правило, имеется в виду шпионаж, является довольно распространенной в мире и в отношениях между РФ и США. К примеру, в последний раз США выслали двух российских дипломатов в июле. Традиционно такие меры носят зеркальный характер.

Гораздо реже встречаются случаи блокирования собственности, а тем более недвижимости иностранных государств.

Согласно заявлению Обамы объекты, которыми пользовались российские дипломаты в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, использовались для "целей разведки" и поэтому "будут закрыты".

В то же время в соответствующем заявлении госдепартамента США про такое "нецелевое" использование ничего не говорится, но сообщается, что ведомство "лишит российский персонал доступа к двум рекреационным жилым комплексам в Соединенных Штатах, которые принадлежат российскому правительству ". Позже в администрации США уточнили, что доступ на объекты будет закрыт с полудня пятницы по местному времени (20.00 мск).

"В соответствии с "Законом об иностранных миссиях" Управление по делам иностранных представительств (госдепартамента США) может ограничивать доступ на такие объекты недвижимости", — заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом не уточнил, подпадают ли два российских объекта под действие Венской конвенции и обладают ли они дипломатическим иммунитетом.

В самом законе полномочия США в отношении собственности иностранных миссий трактуются довольно широко. Например, одна из статей гласит, что госсекретарь США может потребовать, чтобы иностранное представительство отказалось от использования любой недвижимости, которую определяет госсекретарь, если это "необходимо для защиты национальных интересов Соединенных Штатов". Однако слов о "запрете/лишении доступа" на такие объекты в самом тексте закона нет.

Дома отдыха Представитель госдепартамента также уточнил, о каких именно объектах идет речь.

По его словам, ограничения касаются объекта недвижимости площадью 45 акров (около 18,2 га) в местечке Pioneer Point в Мэриленде на берегу живописного Чесапикского залива примерно в 100 километрах от Вашингтона. Участок был куплен советским правительством в 1972 году.

Второй объект расположен на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана неподалеку от города Нью-Йорк, где находятся генеральное консульство РФ и постоянное представительство РФ при ООН . Площадь участка составляет 14 акров (около 5,66 га), он был куплен правительством СССР в 1954 году.

В кругах российских дипломатов в США и членов их семей оба этих объекта называют "дачи", поскольку по сути они представляют собой дома отдыха, где иногда проходят и торжественные мероприятия. Например, в резиденции на Лонг-Айленде проходил прием по случаю 9 мая.

Традиционно перед новогодними праздниками на "дачу" уехали некоторые сотрудники с детьми. Теперь из-за введенных санкций им спешно придется возвращаться в места постоянного проживания. В прежние годы даже на фоне обострения двусторонних отношений США не прибегали к закрытию объектов, которые годами использовались советскими и российскими дипломатами.

В Москве официальные лица уже пообещали, что примут ответные меры в отношении американских дипломатов и объектов США. Ожидается, что они будут объявлены в пятницу. Пока же телеканал CNN сообщил, что в Москве будут закрыты англо-американская школа и резиденция посла США в Серебряном Бору. Подтверждения этой информации со стороны властей РФ пока не поступало.