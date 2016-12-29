Украина расширила санкции против России

Санкции против России решили продлить в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Действие антироссийских ограничительных мер продлено еще на год. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Кроме того, санкционный список был дополнен ограничительными мерами в отношении ряда российских парламентариев от Крыма и некоторых должностных лиц российских правоохранительных органов и судов.

Санкции против российских физических и юридических лиц были введены Украиной в 2015 году. Ограничительные меры включают в себя запрет на въезд в страну, арест имущества, запрет на экономическую деятельность на Украине. Санкции были введены в отношении почти 700 человек и более 270 юридических лиц.