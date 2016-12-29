СНБО Украины расширил санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил новые санкции в отношении России из-за выборов в Госдуму в Крыму.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, введены санкции против лиц, избранных в Госдуму по результатам голосования в Крыму, членов избирательных комиссий, а также ряда предприятий, которые были перерегистрированы по российскому законодательству.

Кроме того, санкционные меры введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к содержанию украинских граждан в России.