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Путин разрешил военным заключать краткосрочные контракты
Российские военнослужащие теперь смогут заключать краткосрочные контракты без испытательного срока для службы внутри страны. Соответствующий документ подписал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Согласно закону, военнослужащие смогут заключать контракты на срок «до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения». Такой договор не может длиться более одного года. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, отмена испытательного срока связана с тем, что часто министерству обороны России требуется в сжатые сроки провести мобилизацию военнослужащих запаса.
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