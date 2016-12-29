Президент Путин подписал закон о краткосрочных контрактах для военнослужащих

Президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"», разрешающий военным заключать краткосрочные контракты без испытательного срока для службы внутри страны, а также подписывать краткосрочные контракты для службы за границей. Документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, военнослужащие смогут заключать контракты на срок «до прекращения обстоятельств, вызвавших необходимость их заключения», но не более, чем на год.

Как отмечал главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский , отмена испытательного срока необходима прежде всего для обеспечения мобилизационных мероприятий Минобороны внутри страны: «Такой шаг совершенно не обязательно связан с отправкой куда-то на войну, и речь отнюдь не только о солдатах и сержантах. Военнослужащие по контракту часто и в большом количестве нужны внутри страны. У нас регулярно проводятся разные учения, требующие мобилизации военнослужащих запаса, в том числе офицеров».