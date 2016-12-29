Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
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Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Путин упразднил Спецстрой
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В целях совершенствования системы государственного управления постановляю <…> упразднить Федеральное агентство специального строительства», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой.
Отмечается, что функции упразднённого Спецстроя переданы Минобороны России.
23 ноября сообщалось, что решения об упразднении Спецстроя пока нет.
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