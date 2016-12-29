Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

«В целях совершенствования системы государственного управления постановляю <…> упразднить Федеральное агентство специального строительства», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой.

Отмечается, что функции упразднённого Спецстроя переданы Минобороны России

23 ноября сообщалось, что решения об упразднении Спецстроя пока нет.