Путин сократит военное присутствие РФ в Сирии

По данным агентства, такое заявление Путин сделал во время встречи с Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым . Президент подчеркнул, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом и «будет оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом».

Также Путин отметил, что Москва исполнит договоренности по развитию российских военных баз в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

В прошлый четверг появились сообщения, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо. Сирийская правительственная армия подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен. Сегодня, 29 декабря, Путин заявил, что стороны сирийского конфликта договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.