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Путин назначил нового замглавы МИД РФ
Президент России Владимир Путин назначил новым заместителем главы МИДа Анатолия Антонова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.
До настоящего момента Антонов занимал пост замминистра обороны. Путин освободил его от этой должности.
Антонов был замглавы Минобороны с 2011 года. Свою карьеру в 1978 году он начал с работы в МИД СССР. С 2004-го по 2011 год он возглавлял делегации МИД России на международных переговорах по различной военно-политической проблематике, в частности, по договору о нераспространении ядерного оружия, по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия и на переговорах с США.
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