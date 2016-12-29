Трамп не был осведомлен о планах сенаторов США против РФ

Ранее Линди Грэм, являющийся республиканцем от штата Южная Каролина, заявил о том, что и он, и другие законодатели предпринимают усилия для введения США новых санкций против России. Также Грэм уверенно утверждал, что Москва несет ответственность за кибератаки против американских политических институтов в период президентской гонки в Америке. Правда республиканец так и не привел каких-либо подтверждений своим словам.

После этой речи Трампа попросили дать комментарий словам Грэма, на что избранный президент США ответил, что не общается с ним. Более того, новый глава Штатов оказался не в курсе того, чем сейчас занимается Линди Грэм. «Как вы помните, он соперничал со мной, я с ним не говорил», - добавил Дональд Трамп.