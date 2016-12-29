Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка

Законопроект о государственной поддержке и защите русского языка и языков национальных меньшинств на Украине вызвал одобрение у парламентариев Верховной рады. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Автором инициативы, которая появилась на сайте парламента в среду, является депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балиц.

Согласно проекту закона предлагается в ближайшие три года за счет государственного бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского языка на Украине, а также других языков национальных меньшинств. Законопроект предполагает создание специальных школ, кружков, где будет изучаться язык, ведение части передач на телевиденье и радио на русском, а также укомплектование библиотек книгами на этом языке.

Также в законопроекте идет речь о снижении стоимости информационной, печатной, полиграфической продукции, созданной на русском языке и других языках национальных меньшинств.

В пользу проекта своего коллеги высказалась депутат Татьяна Бахтеева. «В Швейцарии четыре государственных языка. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать», - отметила она.

Внефракционный депутат Яков Безбах вовсе предположил, что введение такого закона поможет позитивным образом повлиять на ситуацию в стране в целом. "Русский язык должен получить на Украине статус государственного", - уверен он.