Минобороны отреагировало на карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают», - рассказал об этом представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков . «Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека», — отметил он.

На этом генерал-майор не остановился и добавил, что если подобное действительно является проявлением западных ценностей, то их обладатели по крайней мере обречены «на одиночество в будущем».

По словам Конашенкова, не в восторге от выходки газеты оказались и жители России, «которые не так давно позировали на селфи в майках “Je suis Charlie”».

Ранее французский еженедельник Charlie Hebdo, специализацией которого являются острые политические карикатуры, опубликовал два оскорбительных шаржа, на которых изображена авиакатастрофа в Сочи.