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Минобороны отреагировало на карикатуры Charlie Hebdo о Ту-154
Министерство обороны России прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo, которые были посвящены авиакатастрофе ТУ-154 над морем в Сочи. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».
«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают», - рассказал об этом представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. «Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека», — отметил он.
На этом генерал-майор не остановился и добавил, что если подобное действительно является проявлением западных ценностей, то их обладатели по крайней мере обречены «на одиночество в будущем».
По словам Конашенкова, не в восторге от выходки газеты оказались и жители России, «которые не так давно позировали на селфи в майках “Je suis Charlie”».
Ранее французский еженедельник Charlie Hebdo, специализацией которого являются острые политические карикатуры, опубликовал два оскорбительных шаржа, на которых изображена авиакатастрофа в Сочи.
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