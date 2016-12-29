СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с Москвой

Вашингтон намерен в ближайшие сутки объявить о своем ответе на приписанные России кибератаки против американских политических институтов, однако не стремится к полномасштабной конфронтации с Москвой в этой сфере. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По словам двух его источников из числа официальных лиц, среди мер, которые предметно обсуждали в администрации, входит введение адресных экономических санкций против россиян, предъявление им заочных обвинений, ограничения в отношении дипломатов РФ, а также распространение порочащей информации о российских официальных лицах и олигархах. Вместе с тем агентство подчеркивает, что власти США решили не предпринимать таких шагов, которые, по их мнению, могли бы спровоцировать полномасштабную конфронтацию между США и Россией в киберпространстве.