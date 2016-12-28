Польша направила РФ ноту из-за заявлений о самолете Качиньского

Варшава требует немедленно передать польской стороне неизвестные следователям республики записи из кабины потерпевшего крушение под Смоленском Ту-154М. Соответствующую ноту внешнеполитическое ведомство Польши направило министерству иностранных дел России . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«27 декабря посольство Польши в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета Ту-154 за несколько секунд до крушения под Смоленском в 2010 году», - говорится в заявлении польского МИД.

Как подчеркивается в публикации, требование связано с заявлением российского президента Владимира Путина , которое политик сделал 23 декабря. Также польский МИД вновь обратился с просьбой передать Польше обломки самолета. В российском посольстве в Польше, комментируя требования польского руководства, заявили, что требования министерства о предоставлении якобы неизвестных записей разбившегося Ту-154М «безосновательны».

«Нет никаких оснований для утверждений о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее не известная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК , и польской Комиссии во время расследования катастрофы. Расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась как официально - с польской стороны, так и в польских средствах массовой информации. Ее легко можно найти в Интернете», - заявили в российском ведомстве.

Обломки, как подчеркнули в заявлении российского ведомства, останутся в России до тех пор, пока идут следственные действия. Самолет с высшим руководством Польши, включая президента страны Леха Качиньского, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. По данным расследования, самолет не долетел несколько метров до взлетно-посадочной полосы из-за сильного тумана.