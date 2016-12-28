СМИ узнали, когда США объявят о санкциях в отношении РФ из-за "кибератак"

Президент США Барак Обама планирует в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на чиновников из администрации.

По данным телеканала, речь идет о расширении санкций и мерах дипломатического характера.

Кроме того, планируются некие "тайные меры", о которых общественности объявлено не будет, уточняет телеканал.

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В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу , который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс, в свою очередь, потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".