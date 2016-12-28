СМИ узнали, когда США объявят о санкциях в отношении РФ из-за "кибератак"
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СМИ узнали, когда США объявят о санкциях в отношении РФ из-за "кибератак"

Стала известна дата объявления США новых антироссийских санкций
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Президент США Барак Обама планирует в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на чиновников из администрации.
По данным телеканала, речь идет о расширении санкций и мерах дипломатического характера.
Кроме того, планируются некие "тайные меры", о которых общественности объявлено не будет, уточняет телеканал.
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В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс, в свою очередь, потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".
Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".
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