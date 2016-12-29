СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния

Сирия в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном может быть разделена на несколько неофициальных зон регионального влияния. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуации населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии. В рамках договоренности сторонам будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00:00 29 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренности РФ и Турции по перемирию в Сирии.

По данным Рейтер, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода.

Сделка находится в стадии разработки и ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Эта сделка может позволить создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако конкретные имена называть отказался.