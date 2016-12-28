Посольство России в Дамаске подверглось артиллерийскому обстрелу

Здание российского дипломатического представительства в Дамаске было дважды обстреляно боевиками. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на министерство иностранных дел России.

"28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства

В МИД РФ отметили, что нападение на посольство России в Сирии рассматривают, как «очередную провокацию экстремистов», и как подтверждение намерения боевиков «далее сеять террор и насилие». Также атаку на диппредставительство в министерстве назвали «подлым». В ведомстве отметили необходимость «скорейшей ликвидации подобных террористических очагов», которые угрожают безопасности российских дипломатов в арабской республике.