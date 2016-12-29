В Минобороны России карикатуры Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 назвали «испражнениями на бумагу»

Генерал Конашенков также добавил, что «если подобное … и есть проявление подлинных “западных ценностей”, их обладатели и защитники обречены, по меньшей мере, на одиночество в будущем». Представитель Минобороны также отметил, снижение поддержки французского еженедельника со стороны граждан России, «которые не так давно позировали на селфи в майках “Je suis Charlie”».

Французский еженедельник Charlie Hebdo, специализирующийся на острых политических карикатурах, опубликовал два шаржа, посвященные авиакатастрофе в Сочи. На обеих иллюстрациях изображен падающий самолет. Первая снабжена подписью «Плохие новости… Владимира Путина там не было». Ко второй карикатуре добавлен крик «А-а-а!» и подпись «Репертуар военного хора расширяется».