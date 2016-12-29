Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Минобороны России карикатуры Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154 назвали «испражнениями на бумагу»
Министерство обороны России индифферентно относится к карикатурам Charlie Hebdo, посвященным авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. «Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. «Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека»,— подчеркнул он.
Генерал Конашенков также добавил, что «если подобное … и есть проявление подлинных “западных ценностей”, их обладатели и защитники обречены, по меньшей мере, на одиночество в будущем». Представитель Минобороны также отметил, снижение поддержки французского еженедельника со стороны граждан России, «которые не так давно позировали на селфи в майках “Je suis Charlie”».
Французский еженедельник Charlie Hebdo, специализирующийся на острых политических карикатурах, опубликовал два шаржа, посвященные авиакатастрофе в Сочи. На обеих иллюстрациях изображен падающий самолет. Первая снабжена подписью «Плохие новости… Владимира Путина там не было». Ко второй карикатуре добавлен крик «А-а-а!» и подпись «Репертуар военного хора расширяется».
Оставить комментарий