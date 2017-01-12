Путин назначил нового главу Адыгеи

Путин пожелал успехов Кумпилову и отметил, его опыт.

«Говорить вам ничего не нужно про республику, сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми. Человек вы опытный», - сказал президент. В ответ Кумпилов поблагодарил за оказанное доверие и обещал усердно работать над развитием республики.

«Приложу все силы к выполнению всех ваших поручений, указов: приоритет, конечно, социально-экономическое развитие, качество жизни населения. Команда сформирована – коллеги, с которыми мы отработали уже 8–9 лет. Людей знаем, проблемы знаем – сконцентрируемся, будем работать», - сказал он.