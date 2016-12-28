В МИД дали совет главреду Regnum

«Исходя из последних заявлений редакции REGNUM, может быть, М.А.Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством», - говорится в сообщении МИД РФ.

Также в заявлении говорится, что в МИД РФ «с удивлением» обнаружили информацию о намерениях агентства судиться с дипломатом по делу о защите чести и достоинства и нанесении вреда деловой репутации агентству. В министерстве иностранных дел предположили, что «агентство просто запуталось». Руководство Regnum обвиняет Захарову в клевете во время брифинга в ведомстве 27 декабря. По мнению руководителей агентства, официальный представитель МИД РФ обвинила журналистов в употреблении слов «недонарод», «недогосударство» в отношении белорусских граждан и Белоруссии. Дипломат назвала такие характеристики «недопустимыми». В агентстве утверждают, что никогда не употребляли слова «недонарод» в отношении белорусов или других народов, так как это «слово из нацистского словаря». Однако признали употребление слова «недогосударство», правда, в отношении Украины «и тех, кто сознательно идут по ее пути».