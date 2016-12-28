Песков раскрыл новогодние планы Путина

Песков напомнил, что у президента практически не бывает полноценных выходных: он ежедневно получает доклады и аналитические материалы от различных ведомств и спецслужб, ему поступают телефонные звонки, а также он общается с членами кабинета министров по оперативным вопросам.

«Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе» - пояснил пресс-секретарь.

Представитель Кремля затруднился ответить, что будет в меню президента в новогоднюю ночь, но отметил, что Путин «весьма скромен в плане пищевых предпочтений» и предпочитает скромную здоровую еду.