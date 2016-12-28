Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Песков раскрыл новогодние планы Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин посвятит часть новогодних каникул плаванию и хоккею. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Песков напомнил, что у президента практически не бывает полноценных выходных: он ежедневно получает доклады и аналитические материалы от различных ведомств и спецслужб, ему поступают телефонные звонки, а также он общается с членами кабинета министров по оперативным вопросам.
«Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе» - пояснил пресс-секретарь.
Представитель Кремля затруднился ответить, что будет в меню президента в новогоднюю ночь, но отметил, что Путин «весьма скромен в плане пищевых предпочтений» и предпочитает скромную здоровую еду.
Ранее Песков заявил, что Путин встретит Новый год, как и большинство россиян, с родными и друзьями. Премьер-министр Дмитрий Медведев также будет отмечать праздник в России. Он пообещал, что на его столе в новогоднюю ночь будут блюда, приготовленные из отечественных продуктов.
Оставить комментарий