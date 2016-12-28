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В Крыму выбрали преемника Поклонской
Бывший первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов займет место Натальи Поклонской в прокуратуре Крыма. Назначение уже одобрил парламент, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«По своим профессиональным и деловым качествам Камшилов способен организовать деятельность прокуратуры республики Крым в соответствии с предъявляемыми требованиями», — рассказал заместитель генпрокурора Леонид Коржинек.
Решение о назначении Камшилова крымский парламент принял единогласно.
Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. Ранее он работал первым заместителем Омского городского прокурора и первым заместителем прокурора Красноярского края. В последнее время он занимал пост первого заместителя прокурора города Москвы.
Камшилов получил звание почетного работника прокуратуры, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, грамоту генерального прокурора России и медаль «290 лет прокуратуре России».
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