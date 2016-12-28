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Обама наградит РФ «прощальными» санкциями за хакеров
Администрация Барака Обамы инициирует законопроект, позволяющий ввести санкции против лиц, причастных к хакерским атакам на избирательную систему США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Известия.
По данным Washington Post, данное решение принято с целью «наказать Россию» за якобы совершенные кибератаки в предвыборный период США. Как пояснили в администрации Обамы, чтобы принять меры против хакеров, необходимо пересмотреть текущее законодательство США, так как оно не позволяет принимать каких-либо мер за кибератаки именно на избирательную систему.
Для этого систему выборов необходимо приравнять к «критически важной государственной системе» США. Отмечается, что документ может быть принят уже на этой неделе.
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