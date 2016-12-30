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Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции
Президент России Владимир Путин принял решение не высылать американских дипломатов в ответ на недружественные шаги администрации США.
«По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа», - сообщает пресс-служба Кремля.
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