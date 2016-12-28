В Германии выставлен на продажу «лимузин Владимира Путина»

На немецком сайте Mobile.de появилось объявление о продаже автомобиля, якобы использовавшегося президентом России Владимиром Путиным в качестве служебной машины.

На продажу выставлен бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140, выпущенный в 1995 году. Заявленный пробег автомобиля — 25 тысяч километров. В качестве продавца указано частное лицо из Москвы, где находится сам автомобиль не уточняется.

За "лимузин Путина" просят 1,3 миллиона евро или 82,5 миллиона рублей по текущему курсу. Доказательств того, что на данной машине ездил президент России в объявлении не приводится.

Это не первый случай, когда имя главы российского государства используется для привлечения внимания к автомобильным объявлениям. Например, в ноябре этого года в США выставили на продажу "Запорожец", аналогичный тому, который был когда-то у Путина.