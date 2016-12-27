Лавров обратился с предостережением к США

«Российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы "под занавес" попытаться еще более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США», - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, как говорится в публикации, Лавров и Керри обсудили в телефонном разговоре ситуацию с палестино-израильским урегулированием. Российский дипломат подчеркнул, что необходимо создать условия для прямого общения между главами Палестины и Израиля. Полномочия Барака Обама в должности президента США заканчиваются 20 января, когда пост займет избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп