Лавров обратился с предостережением к США
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Рамблер/новости

Лавров обратился с предостережением к США

Лавров обратился с предостережением к США
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Нынешняя линия администрации президента США Барака Обамы неприемлема. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре со своими американским коллегой Джоном Керри. Слова российского дипломата передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы "под занавес" попытаться еще более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США», - говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, как говорится в публикации, Лавров и Керри обсудили в телефонном разговоре ситуацию с палестино-израильским урегулированием. Российский дипломат подчеркнул, что необходимо создать условия для прямого общения между главами Палестины и Израиля. Полномочия Барака Обама в должности президента США заканчиваются 20 января, когда пост займет избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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