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Захарова посоветовала Борису Джонсону сменить вокабуляр
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова порекомендовала главе внешнеполитического ведомства Великобритании Борису Джонсону «сменить вокабуляр». Слова дипломата передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Не буду даже комментировать эти пассажи, которые, мне кажется, стали уже антикварными, о том, что (президент Сирии Башар – прим. Рамблер/новости) Асад должен уйти. Об этом, кстати говоря, продолжает говорить, если Борис Джонсон не знает, только самая оголтелая оппозиция, экстремисты и боевики. Его коллеги уже поменяли давно свой вокабуляр на эту тему», - заявила Захарова.
Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что Джонсон не профессиональный дипломат, а потому не понимает, что происходит в арабской республике. Также Захарова заявила, что в настоящий момент в Алеппо находятся порядка 100 представителей Организации объединенных наций (ООН).
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