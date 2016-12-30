Захарова прокомментировала высылку дипломатов РФ из США

"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - добавила она.