Источник: высылаемые из США российские дипломаты не могут купить билеты в Москву

Российские дипломатические работники, которые по распоряжению американского правительства должны покинуть территорию США в течение 72 часов, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют [покинуть страну]", - сообщил анонимный источник агентства.

Он отмечает, что дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов приобрести билеты на рейс в Москву. По словам источника, вероятнее всего дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - добавил он.

Ранее Госдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатов.

Впоследствии посольство России в США отметило, что новые санкции против России направлены на подрыв отношений между двумя странами.