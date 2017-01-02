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Самолет с высланными из США дипломатами приземлился в Москве
Самолет специального летного отряда «Россия» с сотрудниками российских диппредставительств, которые были высланы из США, сел в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, российские дипломаты были высланы из США в ответ на «недопустимое преследование» их американских коллег со стороны российской полиции и спецслужб.
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