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Итальянская газета напечатала послание Путина Федеральному собранию
Итальянская газета Il Giornale опубликовала в своей бумажной версии текст послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
На сайте газеты текст послания опубликован не был. По данным ТАСС, в первую очередь Il Giornale опубликовала выдержки из речи Путина, где он говорил о приоритетах внутренней и внешней политики России. Отмечается, что газета отдала под послание российского президента целый разворот.
Кроме того, издание посвятило отдельные большие выдержки темам экономики, внешней политики и терроризма.
В ноябре еще одна итальянская газета - La Stampa - напечатала выдержки из выступления Путина на дискуссионном Валдайском клубе, прошедшем в конце октября.
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