Итальянская газета напечатала послание Путина Федеральному собранию

Итальянская газета Il Giornale опубликовала в своей бумажной версии текст послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

На сайте газеты текст послания опубликован не был. По данным ТАСС, в первую очередь Il Giornale опубликовала выдержки из речи Путина, где он говорил о приоритетах внутренней и внешней политики России. Отмечается, что газета отдала под послание российского президента целый разворот.

Кроме того, издание посвятило отдельные большие выдержки темам экономики, внешней политики и терроризма.