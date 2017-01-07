Доклад Нацразведки США: приказ о хакерских атаках отдавал лично Путин

Всё это — тезисы доклада Национальной разведки США о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Его несекретную часть опубликовали 6 января.

Вот только доказательств в поддержку всех этих тезисов в докладе нет. Более того, сами его авторы чуть ли не каждое своё утверждение начинают со слов "мы можем предположить". То есть признают, что это всего лишь предположения.

Накануне разведывательные службы США провели брифинг с избранным президентом, напоминает "Россия 24". По его итогам Трамп выразил мнение, что если российские хакерские атаки и имели место, то повлиять на исход выборов они никак не могли. Ну а ранее он назвал истерию вокруг якобы вмешательства Москвы в политическую жизнь Америки, цитата, "политизированной охотой на ведьм".