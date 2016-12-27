Общежития для беженцев с Украины закроются с Нового года

Пункты временного размещения украинцев с января 2017 года будут закрыты на территории РФ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».

По информации МВД , поток экстренно бежавших из Донецкой и Луганской областей граждан Украины уже остановился. Большая часть из приехавших оформила российское гражданство, некоторые поселились у родственников или вернулись домой. По этом причине уже с 1 января 2017 года закроют все ПВР.

Многие съезжают по требованиям. Некоторых жильцов выселяют через суд. При этом зарплата у людей может быть маленькой. Так, подобные инциденты происходят во многих муниципальных гостиницах. Жильцов с Украины просят оплачивать номера с 31 декабря. А суммы в сутки выходят немаленькие. В противном случае гостиницы обращаются в суд и выселяют жильцов по закону. Правда в МВД уверенно заявляют, что ту малую часть беженцев с Украины, которая все же осталась в ПВР, отправят по желанию в один из действующих центров временного размещения иностранцев в Астраханской, Саратовской и Тамбовской областях. Никто их на улице не оставит, заверяют представители министерства.

Но по словам юриста Дома прав человека и сети "Миграция и право" уроженцы Донбасса в России "рассеялись, живут частным порядком и бедствуют". Более того, к правозащитникам не поступает обращений по поводу закрытия ПВР. Тем не менее беженцы с Украины испытывают в России трудности как с жильем, так с работой и пропиской, уверен юрист.