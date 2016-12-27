Политике Трампа пытаются помешать

Соратник Дональда Трампа Ньют Гингрич уверен, что новый президент отменить более 70% указов Барака Обамы . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант». Предполагается, что такое заявление стало своего рода противопоставлением уходящей администрации в Белом доме. Так, все еще действующие власти пытаются всеми силами не допустить резкой смены курса во внешней политике США и нормализации отношений с Россией. Так, Обама уже подписал "Глобальный акт Магнитского" и ужесточил санкции в отношении РФ.

Эксперты уверены, что курс нового президента столкнется с огромным сопротивлением. При этом основным вопросом могут стать отношения с Россией.

Удивляет многих и принятая совбезом ООН резолюция, которая назвала еврейские поселения на палестинских территориях "вопиющим нарушением норм международного права". Также согласно документу от Израиля требуют прекратить поселенческую деятельность на территории Восточного Иерусалима и других палестинских территорий, которые были отданы под контроль Израиля в 1967 году.

Ранее принятие этого документа всегда блокировалось правом вето, которым предпочитали пользоваться США. Впервые за долго время представители Америки в ООН воздержались от этого права. Резолюция была принята, несмотря на сопротивление Трампа.