Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Bild: Киссинджер станет при Трампе посредником между Вашингтоном и Москвой
Фото: EPA/TERJE BENDIKSBY
Посредником между Москвой и Вашингтоном в разработке плана урегулирования кризиса на востоке Украины станет экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на немецкое издание Bild.
"Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем", - говорится в публикации издания.
В своих прогнозах немецкое издание основывается на информации, полученной от источников в команде избранного президента США Дональда Трампа и в европейских спецслужбах. Журналисты подчеркивают, что опыт Киссинджера особенно ценится в свете возможной новой гонки вооружений. Идея решения украинского кризиса бывшего госсекретаря, по мнению немецкого издания, состоит в том, чтобы обязать Москву гарантировать безопасность в Донецкой и Луганской областях, за что Запад откажется затрагивать тему присоединения Крыма.
Bild отмечает, что дипломат – один из немногих американцев, поддерживавших всегда контакт с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, немецкие журналисты утверждают, что, следуя совету Киссинджера, Трамп может «признать гегемонию России в бывших советских республиках от Белоруссии, Украины и Грузии до Казахстана».
"Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем", - говорится в материале.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
Оставить комментарий