Bild: Киссинджер станет при Трампе посредником между Вашингтоном и Москвой

Посредником между Москвой и Вашингтоном в разработке плана урегулирования кризиса на востоке Украины станет экс-госсекретарь США Генри Киссинджер . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на немецкое издание Bild

"Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем", - говорится в публикации издания.

В своих прогнозах немецкое издание основывается на информации, полученной от источников в команде избранного президента США Дональда Трампа и в европейских спецслужбах. Журналисты подчеркивают, что опыт Киссинджера особенно ценится в свете возможной новой гонки вооружений. Идея решения украинского кризиса бывшего госсекретаря, по мнению немецкого издания, состоит в том, чтобы обязать Москву гарантировать безопасность в Донецкой и Луганской областях, за что Запад откажется затрагивать тему присоединения Крыма.

Bild отмечает, что дипломат – один из немногих американцев, поддерживавших всегда контакт с российским президентом Владимиром Путиным . Кроме того, немецкие журналисты утверждают, что, следуя совету Киссинджера, Трамп может «признать гегемонию России в бывших советских республиках от Белоруссии, Украины и Грузии до Казахстана».

"Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем", - говорится в материале.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.