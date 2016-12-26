Nikkei: Путин подложил США и Японии «курильскую мину»

Москва использует переговоры о спорных территориях, чтобы вбить клин между Токио и Вашингтоном, считает Nihon Keizai Shimbun. По мнению издания, если этот «российский гамбит» окажется успешным, эффект от него почувствуют на себе все страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как могут подтвердить многие мировые лидеры, пунктуальность нельзя назвать сильной стороной Владимира Путина, пишет Nihon Keizai Shimbun. Но его опоздание на встречу с японским премьером даже для российского президента выглядит «поразительным».

Подобное начало уже не предвещало ничего хорошего для Синдзо Абэ. А после продолжавшихся два дня переговоров стало ясно, что Путин не намерен уступать и пяди в территориальном споре о судьбе Курил, который тянется с окончания Второй мировой. По мнению издания, жесткая позиция Москвы в этом вопросе окажет влияние не только на ее отношения с Токио. Если российский лидер добьется своего, он может подорвать американо-японские связи, что скажется на безопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В 1956 году Советский Союз согласился вернуть острова Хабомаи и Шикотан, которые составляют 7% от общей спорной территории, в совместной декларации двух стран. Но это соглашение, которое вступало в силу только после подписания мирного договора, не принесло результата. Москва заморозила проект, сославшись на рост военного сотрудничества Токио с Вашингтоном.

У Абэ были причины надеяться, что на 16-й встрече с Путиным ему удастся добиться значительного прогресса. Ведь сам российский лидер ранее признавал обоснованность советско-японской декларации. Но все надежды премьера пошли прахом. По-видимому, рассуждает издание, Москва решила, что она не вернет ни одного спорного острова до тех пор, пока Токио не выполнит ее требования. Эта новая жесткая позиция стала очевидна еще до визита Путина, когда российская сторона заявила, что возвращение даже Хабомаи и Шикотана не будет безоговорочным. Правительства двух стран не представили подробности о предложении Путина. Однако поведение президента на совместной пресс-конференции с японским министром дало представление о двух выдвигаемых им условиях, утверждает Nikkei.