Правительство задумалось о введении прогрессивного НДФЛ

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительстве обсуждают тему о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ в России, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS

По ее словам, также стоит проблема преодоления падения реальных доходов населения. Социальный блок правительства готов поддержать и идею освобождения от подоходного налога самых бедных слоев населения.

«Освобождение от подоходного налога нижнего децеля — это было бы реальным шагом в повышении доходов населения. Действительно, мы были бы готовы его поддержать. Просто тех, кто получает МРОТ, освободить от подоходного налога. Такие расчеты сейчас ведутся», — сказала Голодец.

Секрет Фирмы посчитал, сколько налогов на самом деле платит россиянин.